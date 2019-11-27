Студентам-татарам из Китая грозит депортация и лагерь для мусульман

Татарам из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Шахризату и Шахдияру Шавкат, которые в прошлом году были отчислены из Казанского федерального университета, грозит депортация. Братья уверены, что на родине их поместят в лагерь для перевоспитания мусульман, где, по некоторым сведениям, уже находятся их родители. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ранее суд в Казани признал законным отказы МВД предоставить братьям Шавкат временное убежище в России. Защита близнецов подала апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана. Адвокат Руслан Нагиев также заявил, что намерен обратиться "в срочном порядке" в Европейский суд по правам человека, который на время разбирательства может запретить выдворение.

Братья Шахризат и Шахдияр Шавкат приехали в Казань в 2014 году по программе Всемирного конгресса татар. Они были отчислены из Казанского федерального университета в прошлом году. В вузе отчисление объяснили академической задолженностью. Однако адвокат считает, что братьев отчислили, когда их родители уже больше не могли платить за обучение. По сведениям знакомых братьев, их отец – преподаватель и мать – судья находятся в лагере перевоспитания мусульман в Китае.

В Синьцзян-Уйгурском районе проживает самая большая мусульманская диаспора в Китае. В 2017 году там был введен запрет на ношение бород и религиозной одежды, закрывающей лицо. В 2019 году китайские власти выпустили новую Белую книгу о регионе, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. По данным ООН, в лагерях перевоспитания насильно удерживаются более одного миллиона мусульман.

За пределами лагеря действуют ограничения на свободу передвижения: от домашнего ареста до запрета выезда за пределы района проживания или за границу. В лагерях человек находится под наблюдением охраны и не имеет контактов с семьей и друзьями.

По оценкам Госдепартамента США, за последние несколько лет через систему содержания под стражей могли пройти до 2-х миллионов человек.

Официальный Пекин отрицает все обвинения и считает свои действия "борьбой с экстремизмом". 37 стран, включая Россию, подписались под письмом, защищающим методы работы властей КНР.