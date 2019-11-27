Трампа пригласили на слушания по его импичменту

Юридический комитет Палаты представителей США на будущей неделе начнёт слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Глава комитета Джеррольд Надлер в среду направил письмо в Белый Дом с приглашением Трампу принять участие в слушаниях 4 декабря. Президент может как прийти лично, так и направить уполномоченных юристов.

Как говорится в письме, на заседании будет обсуждаться вопрос, существуют ли конституционные основания для импичмента Трампа - в частности, подпадают ли действия президента под определение преступлений, описанных в конституции США. Для этого в Конгресс приглашены юристы, эксперты по конституционному праву.

Трамп пока не отреагировал на приглашение Конгресса. Ранее он неоднократно критиковал расследование о возможности его импичмента как предвзятое со стороны демократов, контролирующих Палату представителей.

В среду президент пошутил об импичменте на традиционной церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения. Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп сказал, что индейки были воспитаны таким образом, чтобы сохранять спокойствие "в любых условиях".

"Что очень важно, потому что они [индейки] уже получили повестки, чтобы появиться в подвале Адама Шиффа в четверг", - сказал президент, имея в виду председателя Комитета по разведке Палаты представителей, который вёл беседы со свидетелями в рамках расследования об импичменте.​

Передача материалов расследования в юридический комитет означает, что расследование о возможности импичмента приближается к завершению. Юридический комитет должен оценить собранные доказательства и, если сочтёт, что Трамп заслуживает отстранения от должности, составить статьи импичмента, которые затем будут вынесены на голосование Палаты представителей.

Трампа подозревают в том, что он оказывал давление на руководство Украины, чтобы добиться для себя политической выгоды - в частности, чтобы нанести ущерб своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.