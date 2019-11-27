Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трампа пригласили на слушания по его импичменту

Смотреть комментарии

Юридический комитет Палаты представителей США на будущей неделе начнёт слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Глава комитета Джеррольд Надлер в среду направил письмо в Белый Дом с приглашением Трампу принять участие в слушаниях 4 декабря. Президент может как прийти лично, так и направить уполномоченных юристов.

Как говорится в письме, на заседании будет обсуждаться вопрос, существуют ли конституционные основания для импичмента Трампа - в частности, подпадают ли действия президента под определение преступлений, описанных в конституции США. Для этого в Конгресс приглашены юристы, эксперты по конституционному праву.

Трамп пока не отреагировал на приглашение Конгресса. Ранее он неоднократно критиковал расследование о возможности его импичмента как предвзятое со стороны демократов, контролирующих Палату представителей.

В среду президент пошутил об импичменте на традиционной церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения. Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп сказал, что индейки были воспитаны таким образом, чтобы сохранять спокойствие "в любых условиях".

"Что очень важно, потому что они [индейки] уже получили повестки, чтобы появиться в подвале Адама Шиффа в четверг", - сказал президент, имея в виду председателя Комитета по разведке Палаты представителей, который вёл беседы со свидетелями в рамках расследования об импичменте.​

Передача материалов расследования в юридический комитет означает, что расследование о возможности импичмента приближается к завершению. Юридический комитет должен оценить собранные доказательства и, если сочтёт, что Трамп заслуживает отстранения от должности, составить статьи импичмента, которые затем будут вынесены на голосование Палаты представителей.

Трампа подозревают в том, что он оказывал давление на руководство Украины, чтобы добиться для себя политической выгоды - в частности, чтобы нанести ущерб своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG