Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского Центра "Э"

Басманный суд Москвы арестовал двух выходцев из Ингушетии по обвинению в причастности к убийству начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД республики (Центра "Э") Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Их обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также незаконном ношении оружия. Ещё один обвиняемый по делу, предполагаемый убийца – Курейш Картоев арестован заочно. По информации СМИ, он скрывается либо в Чечне, либо в Турции.

По данным "Коммерсанта", сначала был задержан Гелани Костоев. По версии следствия, он привез Курейша Картоева и его помощника Ахмеда Арапиева на место убийства. В Ингушетии также задержаны двое дальних родственников Картоева, которых тоже планируют доставить в Москву в арестовать, пишет издание.

Как утверждают "Известия", дело раскрыто, мотивом преступления стала кровная месть. Все фигуранты связаны узами родства и состоят в религиозной общине баталхаджинцев села Экажево. Они считали Эльджаркиева причастным к нераскрытому убийству их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены на Юго-Западе Москвы 2 ноября. Киллер выстрелил не меньше десяти раз, совершил контрольные выстрелы, после чего скрылся.