Помпео призвал расследовать информацию о "вмешательстве Украины"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что любая информация о возможных попытках Украины - как и любой другой страны - вмешаться в выборы президента США в 2016 году заслуживает внимания и должна быть расследована.

"Если есть информация о том, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не просто право, но обязанность провести расследование", - сказал Помпео журналистам во вторник. Он не стал говорить, как именно должно выглядеть такое расследование и о какой информации идёт речь. Помпео напомнил, что ранее был директором ЦРУ и располагал данными о том, что "множество стран пытались вмешаться, навредить американской демократии".

Американские спецслужбы, а затем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера ранее пришли к выводу, что в выборы 2016 года вмешивалась Россия - в частности, взломав сервер Демократической партии США, а также распространяя в соцсетях фейковые новости и информацию, как правило, призванную навредить сопернице Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

О вмешательстве Украины - напротив, на стороне Клинтон - говорят некоторые сторонники Трампа. Сам президент в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля упомянул компанию Crowdstrike, которая, по одной из теорий, якобы причастна к взлому сервера демократов. Оппоненты Трампа прямо называют утверждения о вмешательстве Украины в выборы ничем не подтверждённой конспирологией. Газете New York Times писала, что эти утверждения распространяет Россия. Бывшая сотрудница Белого Дома Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе также заявила, что украинского вмешательства в выборы в США не было.