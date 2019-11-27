На свидетельницу Иеговы из Еврейской автономии завели уголовное дело

Управление ФСБ по Еврейской автономной области завело уголовное дело на местную жительницу Анастасию Сычеву. Ее обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации за то, что она состоит в религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает издание "Сова".

В сентябре по аналогичной статье было заведено уголовное дело на жену Свидетеля Иеговы Алама Алиева Светлану Монис и еще двух жительниц региона – Елену Рейно-Чернышову и Юлию Каганович. По данным следствия, все четыре жительницы автономии "совершали умышленные действия, относящиеся к возобновлению и продолжению деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной в России". Они находятся в статусе обвиняемых, под подпиской о невыезде.

В октябре в Биробиджане завели уголовные дела об экстремистской деятельности еще на двух местных жителей – Игоря Царева и Артура Лохвицкого. Их также подозревают в "участии в деятельности экстремистской организации". Царев – под подпиской о невыезде. У Лохвицкого заблокировали банковскую карту, а на работе – угрожают увольнением. По аналогичной статье уголовные дела в ЕАО заведены еще на пятерых Свидетелей Иеговы – Евгения Егорова, Дмитрия Загулина, Сергея Шуляренко, Валерия Кригера и Алама Алиева.