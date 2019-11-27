Требование об отставке главы Мосгорсуда подписали 5 тыс. человек

Российские правозащитники передали в Высшую квалификационную коллегию судей России петицию с требованием отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и 13 судей приговоривших к лишению свободы по "Болотному" и "московскому" делам участников мирных акций протеста. Об этом написал в фейсбуке один из инициаторов обращения, правозащитник Юрий Самодуров.

Московские суды продолжают выносить "жестокие, несправедливые, неправосудные" приговоры участникам мирных акций протеста , обвиняемым по "московскому делу", говорится в обращении, которое подписали около пяти тысяч человек. Выступления и открытые коллективные письма юристов, священников, учителей, врачей , писателей, художников, ученых и большого числа других граждан в их защиту московские суды игнорируют, доводы адвокатов не слышат, отмечают авторы обращения.

Петиция под названием "Суд должен быть местом правосудия, а не расправы!" представляет собой переплетенный том материалов, который помимо текста петиции включает распечатку имен подписавших на 214 листах, рассказал Самодуров.

Поскольку суды над обвиняемыми по "московскому делу" не закончились, сбор подписей под петицией продолжается. Правозащитники намерены передать их в коллегию судей позже.

Сегодня Тверской районный суд Москвы рассматривает дело 21-летнего Самариддина Раджабова, которого обвинили в угрозе применения насилия к представителям власти из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки. Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими признаны трое полицейских.

В суд чтобы поддержать Раджабова пришёл рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), который ранее записал с ним совместную песню "Ветер Перемен".