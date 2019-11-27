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Глава Хакасии отменил ёлку ради площадки для митингов

Глава Хакасии Валентин Коновалов

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Глава республики Хакасия Валентин Коновалов во время прямой линии объяснил отказ устанавливать главную ёлку Абакана на Первомайской площади тем, что ранее это новогоднее украшение власти использовали как повод для отказа в проведении протестных акций.

По словам чиновника, ёлка появилась в 2011 году, чтобы не допустить митингов из-за результатов выборов в Государственную думу. Коновалов заявил, что площадка будет доступна для всех кто оформит заявки на проведение массовых акций. Городская ёлка в Абакане будет установлена, но в другом месте центрального района города.

В ноябре 2019 года в Кемерове на площади Советов установили самую дорогую среди российских регионов ёлку, она обошлась бюджету в 18 миллионов рублей. Это втрое дороже главной ёлки страны – Кремлевской. В пресс-службе мэрии заявили, что 25-метровая ёлка на пять метров выше прошлогодней, её ветки смонтированы в 42 яруса и украшены около 240 тысячами светодиодов. Помимо стоимости ели, жителей Кемерова смутила макушка новогоднего украшения, напоминающая перевернутый христианский крест.

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