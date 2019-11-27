Глава Хакасии отменил ёлку ради площадки для митингов

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов во время прямой линии объяснил отказ устанавливать главную ёлку Абакана на Первомайской площади тем, что ранее это новогоднее украшение власти использовали как повод для отказа в проведении протестных акций.

По словам чиновника, ёлка появилась в 2011 году, чтобы не допустить митингов из-за результатов выборов в Государственную думу. Коновалов заявил, что площадка будет доступна для всех кто оформит заявки на проведение массовых акций. Городская ёлка в Абакане будет установлена, но в другом месте центрального района города.

В ноябре 2019 года в Кемерове на площади Советов установили самую дорогую среди российских регионов ёлку, она обошлась бюджету в 18 миллионов рублей. Это втрое дороже главной ёлки страны – Кремлевской. В пресс-службе мэрии заявили, что 25-метровая ёлка на пять метров выше прошлогодней, её ветки смонтированы в 42 яруса и украшены около 240 тысячами светодиодов. Помимо стоимости ели, жителей Кемерова смутила макушка новогоднего украшения, напоминающая перевернутый христианский крест.