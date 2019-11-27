Меркель: НАТО для Германии важнее, чем во времена холодной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сохранение союза НАТО является важнейшим приоритетом для страны.

Как заявила Меркель, выступая в Бундестаге в среду, сохранение НАТО сейчас даже более важно для Германии, чем во время холодной войны, – или, во всяком случае, так же важно. Канцлер признала, что Европа в одиночку, без Соединённых Штатов, не способна защитить себя от всех угроз.

Канцлер также сказала, что Германия постепенно повышает военные расходы и готова довести их до 2 процентов ВВП, однако не ранее чем через 10 лет.

Заявление Меркель сделано на фоне полемики о настоящем и будущем Североатлантического союза, которую начал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что НАТО "испытывает смерть мозга", приведя в качестве примера отсутствие единой позиции союзников по отношению к операции Турции на севере Сирии. Ряд представителей НАТО и лидеров европейских государств не согласились с Макроном. Накануне о своём несогласии заявил и глава МИД Германии Хайко Маас.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал союзников США по НАТО увеличить военные расходы и довести их хотя бы до 2 процентов ВВП в каждой из стран. Критики Трампа обвиняют его в том, что он хочет разрушить НАТО, выдвигая союзникам невыполнимые условия.