Суд в Швеции отклонил жалобу "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

В Швеции апелляционный суд округа Свеа отклонил жалобу "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом".

Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража" - ​написал в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Речь идёт о решении арбитража, принятом в 2017 году, согласно которому "Нафтогаз" не должен придерживаться принципа "бери или плати" при поставках газа из России.

Апелляционный суд сейчас рассматривает ещё два спора между компаниями. В частности, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу" в размере около 2,56 миллиардов долларов за недопоставки газа по транзитному договору.