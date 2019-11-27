Суд в Швеции отклонил жалобу "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

В Швеции апелляционный суд округа Свеа отклонил жалобу "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом".
Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.
"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража" - написал в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Речь идёт о решении арбитража, принятом в 2017 году, согласно которому "Нафтогаз" не должен придерживаться принципа "бери или плати" при поставках газа из России.
Апелляционный суд сейчас рассматривает ещё два спора между компаниями. В частности, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу" в размере около 2,56 миллиардов долларов за недопоставки газа по транзитному договору.
- Украина и Россия сейчас ведут переговоры о новом контракте на транзит газа - действующий контракт истекает 31 декабря. По словам Витренко, крайний срок заключения нового договора - 13 декабря. "Газпром" предложил заключить временное соглашение на год, при условии, что украинская сторона отзовёт все иски из судов. В Киеве дали понять, что не согласны на это условие. Ожидается, что газовая тема будет обсуждаться на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, где впервые пройдёт личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. На этой неделе они обсуждали транзит и поставки газа по телефону.
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