Новая Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен начнёт работу 1 декабря

Европейский парламент утвердил в среду состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В поддержку нового состава комиссии проголосовали 461 депутатов, против 157.

Еврокомиссия - главный исполнительный орган Евросоюза. Она избрана сроком на 5 лет - до 2024 года - и приступит к работе 1 декабря.

В составе комиссии 27 человек - представители всех стран-членов ЕС кроме Великобритании, которая готовится к выходу из союза. Лондон отказался назначать своего представителя, хотя ЕС его к этому призывал.

Фон дер Ляйен - представительница германских христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель. Ранее она была министром обороны Германии.​ Она стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как выборы в Европарламент весной этого года не выявили явного победителя.