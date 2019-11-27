Новая Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен начнёт работу 1 декабря

Европейский парламент утвердил в среду состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В поддержку нового состава комиссии проголосовали 461 депутатов, против 157.
Еврокомиссия - главный исполнительный орган Евросоюза. Она избрана сроком на 5 лет - до 2024 года - и приступит к работе 1 декабря.
В составе комиссии 27 человек - представители всех стран-членов ЕС кроме Великобритании, которая готовится к выходу из союза. Лондон отказался назначать своего представителя, хотя ЕС его к этому призывал.
Фон дер Ляйен - представительница германских христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель. Ранее она была министром обороны Германии. Она стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как выборы в Европарламент весной этого года не выявили явного победителя.
- В состав новой комиссии вошли представители трёх крупнейших европейских партийных объединений - правоцентристы, левоцентристы и либералы. Комиссию поддержали также Зелёные, а левые и правые популисты и евроскептики были против.
- Европарламент отверг несколько первоначально предложенных кандидатур в состав комиссии, из-за чего она приступит к работе на месяц позже, чем планировалось.
- Главой внешнеполитического ведомства ЕС станет испанский социалист Жозеп Боррель. Весной нынешнего года МИД России критиковал его высказывания о том, что Россия является "старым противником" Европы. Боррель тогда заявил, что их надо воспринимать в контексте противостояния с СССР во времена Холодной войны.
- Вопросами расширения ЕС и взаимодействия с соседними странами будет заниматься представитель Венгрии Оливер Варгейи. Некоторые политики в странах-соседях Евросоюза высказывали опасения в связи с этим, указывая на позицию венгерского правительства, выступающего за ограничение миграции и укрепление границ ЕС.
- Критику слева вызвало создание поста члена Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни. В этом названии усмотрели ксенофобию. В результате должность оставили, но переименовали в "комиссара по вопросам продвижения европейского образа жизни".
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