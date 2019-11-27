Путин, Шнур и прочая "группировка Ленинград"

Владимир Путин приехал на похороны своего старого друга, Ларисы Вербицкой. На этот же день назначили открытие трассы Москва – Санкт-Петербург и открытие памятника Даниилу Гранину, которое, вообще-то, намечали на 15 ноября, но тогда у Владимира Путина не было повода приехать. В Москве на хозяйстве в это время остается другой петербуржец, автор песни "Не хочу быть москвичом" Сергей Шнуров, который на федеральном канале допрашивает министра образования о том, какую смену та готовит?! О нерушимых кадровых и хозяйственных связях двух "столиц" в программе "Лицом к событию" политики – коренные ленинградцы Леонид Гозман, Николай Рыбаков и журналист-москвич Артур Гаспарян. Ведет программу Елена Рыковцева.