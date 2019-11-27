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Сотрудники ФСБ встретили "Деда Мороза" из отряда шамана на екатеринбургском вокзале

"Дед мороз" Егоров. Архивное фото

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Тюменский журналист, член отряда якутского шамана Александра Габышева Виктор "Дед Мороз" Егоров приехал в Екатеринбург, чтобы провести одиночный пикет под лозунгом "Вся власть народу!". На вокзале его встретили сотрудники ФСБ. Об этом со ссылкой на журналиста сообщает издание Znak.com.

Как рассказал Егоров, беседа с "людьми в штатском" проходила в здании железнодорожного вокзала. Сотрудников ведомства интересовало, откуда он едет, сколько времени пробудет в уральской столице, что будет делать и когда уедет. Они посмотрели плакат, а также попросили уведомить после акции, что все прошло без происшествий.

Издание уточняет, что пикет Егоров провел в центре Екатеринбурга на площади 1905 года, возле памятника Ленину. Акция длилась около 40 минут. Все это время за пикетом наблюдали чиновники министерства общественной безопасности Свердловской области, полицейские и несколько людей в штатском. Акция "Деда Мороза" прошла без инцидентов.

По словам Егорова, следующая точка "протестного тура" – Челябинск. Позже он отправится в Пермь, а затем в Киров, и уже оттуда в Шиес, где находится лагерь противников строительства полигона для хранения московского мусора. Конечная точка маршрута – Москва. В столицу “Дед Мороз” намерен прибыть 31 декабря.

  • Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
  • В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

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