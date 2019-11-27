Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Во Франции началась забастовка работников сельского хозяйства

Забастовка французских фермеров, Париж, 27 ноября 2019 года

Смотреть комментарии

Во Франции 27 ноября началась забастовка работников сельского хозяйства. С утра более тысячи тракторов заблокировали несколько дорог на подъезде к Парижу. Днем около 200 машин доехали до Елисейских полей и заблокировали движение на одной из самых оживлённых дорог в центре города.

Забастовка французских фермеров, Париж, 27 ноября 2017 года
Забастовка французских фермеров, Париж, 27 ноября 2017 года

Протестующие жалуются на действия властей, в результате которых более дешевые импортные продукты стали вытеснять французские. Акция приурочена к ежегодным переговорам между представителями аграрного сектора и торговыми сетями о закупочных ценах на ближайший год. Представители профсоюзов работников сельского хозяйства требуют встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Агентство France Press со ссылкой на представителей отрасли отмечает, что в прошлом году доходы фермеров сократились на 75% по сравнению с доходом 2010-2014 годов. Большинство предприятий сельского хозяйства, как утверждается, живут в кредит или имеют нулевую доходность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG