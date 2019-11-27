Во Франции началась забастовка работников сельского хозяйства

Во Франции 27 ноября началась забастовка работников сельского хозяйства. С утра более тысячи тракторов заблокировали несколько дорог на подъезде к Парижу. Днем около 200 машин доехали до Елисейских полей и заблокировали движение на одной из самых оживлённых дорог в центре города.

Протестующие жалуются на действия властей, в результате которых более дешевые импортные продукты стали вытеснять французские. Акция приурочена к ежегодным переговорам между представителями аграрного сектора и торговыми сетями о закупочных ценах на ближайший год. Представители профсоюзов работников сельского хозяйства требуют встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Агентство France Press со ссылкой на представителей отрасли отмечает, что в прошлом году доходы фермеров сократились на 75% по сравнению с доходом 2010-2014 годов. Большинство предприятий сельского хозяйства, как утверждается, живут в кредит или имеют нулевую доходность.