Глава пражского района привёз письмо Путину о памятнике РОА на тракторе

Глава пражского района Ржепорые написал письмо на имя президента России с ответом на критику решения об установке памятника бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова. Павел Новотный отметил, что не намерен обсуждать с Москвой решение о строительстве монумента. Текст письма публикует чешское издание iDnes.

Глава района доставил письмо на имя Владимира Путина в российское посольство в Праге на тракторе.

По словам Новотного, жители района поддержали решение о строительстве. Глава района напомнил о том, что именно армия Власова пришла на помощь участникам Пражского восстания и помогла освободить от нацистов Ржепорые и западные районы чешской столицы.

Новотный также написал, что Россия является символом лжи и распространения страха, и напомнил о неоднозначной, с его точки зрения, роли маршала Красной армии Ивана Конева в истории Чехословакии. Памятник Коневу установлен в районе Прага 6. Летом 2019 года районный муниципалитет принял решение о перемещении монумента и установки там памятника освободителям Праги.

Ранее решение пражских районных властей об установке памятника власовцам раскритиковало посольство России в Чехии. В дипмиссии отметили, что установка монумента бойцам РОА является кощунством и героизацией военных преступников.

Муниципалитет района Ржепорье будет обсуждать идею установки памятника бойцам РОА 16 декабря. В районе живёт около 4,5 тысяч человек.

Павел Новотный - представитель правоконсервативной Гражданской демократической партии. Он известен бескомпромиссной антикоммунистической позицией и резкой критикой российских властей. Против Новотного в Чехии открыто уголовное дело - он написал в твиттере, что следует "повесить" депутата парламента Чехии от коммунистов Зденека Ондрачека за его поездку в так называемую "ДНР".