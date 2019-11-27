Глава пражского района привёз письмо Путину о памятнике РОА на тракторе

Глава пражского района Ржепорые написал письмо на имя президента России с ответом на критику решения об установке памятника бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова. Павел Новотный отметил, что не намерен обсуждать с Москвой решение о строительстве монумента. Текст письма публикует чешское издание iDnes.
Глава района доставил письмо на имя Владимира Путина в российское посольство в Праге на тракторе.
По словам Новотного, жители района поддержали решение о строительстве. Глава района напомнил о том, что именно армия Власова пришла на помощь участникам Пражского восстания и помогла освободить от нацистов Ржепорые и западные районы чешской столицы.
Новотный также написал, что Россия является символом лжи и распространения страха, и напомнил о неоднозначной, с его точки зрения, роли маршала Красной армии Ивана Конева в истории Чехословакии. Памятник Коневу установлен в районе Прага 6. Летом 2019 года районный муниципалитет принял решение о перемещении монумента и установки там памятника освободителям Праги.
Ранее решение пражских районных властей об установке памятника власовцам раскритиковало посольство России в Чехии. В дипмиссии отметили, что установка монумента бойцам РОА является кощунством и героизацией военных преступников.
Муниципалитет района Ржепорье будет обсуждать идею установки памятника бойцам РОА 16 декабря. В районе живёт около 4,5 тысяч человек.
Павел Новотный - представитель правоконсервативной Гражданской демократической партии. Он известен бескомпромиссной антикоммунистической позицией и резкой критикой российских властей. Против Новотного в Чехии открыто уголовное дело - он написал в твиттере, что следует "повесить" депутата парламента Чехии от коммунистов Зденека Ондрачека за его поездку в так называемую "ДНР".
- Формирование подразделений РОА началось в 1943 году. Фактически боеспособные соединения начали создаваться только после образования Комитета освобождения народов России во главе с Власовым в конце 1944 года. Лишь немногие подразделения РОА приняли участие в боях с Красной армией на Восточном фронте.
- Незадолго до поражения Германии руководство РОА приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад, чтобы сдаться в плен западным союзником. 1-я дивизия власовцев под командованием Сергея Буняченко приняла участие в Пражском восстании, однако руководство повстанцев 7 мая предписало им покинуть город.
- Относительно роли власовцев в освобождении Праги и исторической оценки их деяний в чешском обществе ведутся споры. Ряд историков указывают на то, что часть бойцов 1-й дивизии РОА ранее принадлежала к подразделениям, подавлявшим Варшавское восстание.
- Генерал Власов и его приближённые были казнены в Москве по обвинению в государственной измене, приговор в настоящий момент остаётся в силе.