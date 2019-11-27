ФСБ не впустила в Россию социолога и правозащитницу Карин Клеман

Российские пограничники не впустили в страну известного французского социолога и правозащитницу Карин Клеман, которая прилетела на научную конференцию и собиралась прочитать лекцию о "жёлтых жилетах". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В среду в московском аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной службы безопасности вручили Клеман уведомление о том, что ей на десять лет запрещён въезд в Россию. Доктор наук якобы представляет угрозу безопасности страны.
Карин Клеман жила в России более двадцати лет, её муж и дочь – граждане страны. Она намерена выяснить, возможно ли оспорить запрет на въезд.
Социолог собиралась принять участие в конференции "Социология мирового протеста" в Центре Вознесенского 29 ноября. Последний год она изучала движение "жёлтых жилетов". По словам Клеман, она обнаружила, что участники акций во Франции говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах.
"У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям <...> Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно", – цитирует "Коммерсантъ".
- В 2007 году Карин Клеман сталкивалась с проблемами при попытке выехать из России на жилищный форму в Брюсселе. Пограничники задержали её под предлогом устаревшего вида на жительство. Клеман не исключила, что это была политическая акция. Она собиралась представлять на форуме интересы обманутых российских дольщиков жилья.
- Движение "жёлтых жилетов" провело свои первые акции 17 ноября 2018 года. Тогда на улицы городов вышли 282 тысячи французов. Они протестовали против повышения стоимости горючего, в дальнейшем список требований расширялся. Протестные мероприятия неоднократно возобновлялись, хотя количество их участников постепенно снижалось. В декабре во Франции должна начаться всеобщая забастовка работников разных отраслей.
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