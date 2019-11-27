ФСБ не впустила в Россию социолога и правозащитницу Карин Клеман

Российские пограничники не впустили в страну известного французского социолога и правозащитницу Карин Клеман, которая прилетела на научную конференцию и собиралась прочитать лекцию о "жёлтых жилетах". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В среду в московском аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной службы безопасности вручили Клеман уведомление о том, что ей на десять лет запрещён въезд в Россию. Доктор наук якобы представляет угрозу безопасности страны.

Карин Клеман жила в России более двадцати лет, её муж и дочь – граждане страны. Она намерена выяснить, возможно ли оспорить запрет на въезд.

Социолог собиралась принять участие в конференции "Социология мирового протеста" в Центре Вознесенского 29 ноября. Последний год она изучала движение "жёлтых жилетов". По словам Клеман, она обнаружила, что участники акций во Франции говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах.

"У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям <...> Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно", – цитирует "Коммерсантъ".