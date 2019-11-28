Правительство России накажет губернаторов за бедность регионов

Правительство России собирается привлекать к дисциплинарной ответственности глав самых дотационных регионов, в их числе республики Северного Кавказа, аннексированный Крым, Алтай, Тува, Бурятия и Камчатка. Об этом пишут сегодня "Известия". Также планируется сократить этим регионам дотации на 2021 год.

Эти меры применят в тех случаях, когда региональные власти не снижают уровень дотаций и не обеспечивают рост доходов бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства, проект которого разработан Министерством финансов.

Дисциплинарные меры грозят губернаторам тех регионов, в бюджете которых доля федеральных дотаций в течение нескольких лет превышала 40 процентов от величины собственных доходов. Сейчас в списке проблемных находятся 13 регионов.

В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять, пишет газета.