Правительство России накажет губернаторов за бедность регионов

Правительство России собирается привлекать к дисциплинарной ответственности глав самых дотационных регионов, в их числе республики Северного Кавказа, аннексированный Крым, Алтай, Тува, Бурятия и Камчатка. Об этом пишут сегодня "Известия". Также планируется сократить этим регионам дотации на 2021 год.
Эти меры применят в тех случаях, когда региональные власти не снижают уровень дотаций и не обеспечивают рост доходов бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства, проект которого разработан Министерством финансов.
Дисциплинарные меры грозят губернаторам тех регионов, в бюджете которых доля федеральных дотаций в течение нескольких лет превышала 40 процентов от величины собственных доходов. Сейчас в списке проблемных находятся 13 регионов.
В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять, пишет газета.
- 80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" главы республики Рамзана Кадырова. Сам Кадыров при этом заявлял, что деньги республике "даёт Аллах".
- В 2019 году Чечня вновь вошла в список крупнейших получателей дотаций - республике планировали выделить более 30 миллиардов рублей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.