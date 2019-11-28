В Москве на Пушкинской площади задержан активист Шиеса

В Москве на Пушкинской площади сотрудники полиции задержали экоактивиста, который стоял с баннером "Шиес. Народ". Портал "ОВД-инфо" сообщает, что Анатолия Куценкова увезли в ОВД "Тверской".
На этой неделе активисты Шиеса, выступающие против строительства мусорного полигона в Архангельской области, начали акцию протеста у памятника Пушкину. Они заявили о намерении стоять с баннером "Шиес. Народ" ежедневно в течение 12 часов.
- Московские власти строят в поселке Шиес Архангельской области мусорный полигон, куда будут свозить отходы из российской столицы. Жители поселка вместе и экологами и активистами выступают против строительства свалки. По их мнению, работа полигона приведет к экологической катастрофе. В знак протеста активисты больше года проводят акции, пикеты и митинги.
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