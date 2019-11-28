ФСБ объявила о ликвидации группировки "Шараповские" в Дагестане

В Дагестане пресечена деятельность организованной преступной группировки "Шараповские", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, в ее состав входили более 250 человек, которые были причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, совершенным на территории Дагестана и Москвы в 2007-2015 годах. Кроме того, подозреваемые связаны с терактом в Махачкале 1998 года, заявили в ФСБ.

Среди участников "Шараповских" — сотрудники республиканского МВД, члены адвокатской палаты Дагестана, участники террористического подполья. Следственный комитет отчитался о задержании четырех соучастников группировки. При обысках у них найден схрон оружия.



До сих пор правоохранительные органы не упоминали о преступной группировке с таким названием, а за теракт в Махачкале были вынесены приговоры.

4 сентября 1998 года был взорван микроавтобус "УАЗ" с 200 кг взрывчатки, припаркованный напротив дома мэра Махачкалы Саида Амирова. Были разрушены 29 домов, 18 человек погибли, более 100 получили ранения, но сам мэр не пострадал.

10 апреля 2000 года шестерым исполнителям теракта был вынесен приговор. Подполковник милиции Зубайру Муртузалиев и бывший председатель отделения пенсионного фонда Буйнакского района Дагестана Тимурлан Алиев приговорены к пожизненному заключению. Сотрудник тюменского ОМОНа Виктор Мезенцев, изготовивший и установивший взрывное устройство, получил 25 лет, а нажавший на пульт дистанционного управления Исмаил Исмаилов — 22 года. Еще двое обвиняемых осуждены на 14 лет и на четыре года.

Позднее Верховный суд Дагестана приговорил организатора взрыва Магомеда Мухтарова по прозвищу "Горбатый" к пожизненному заключению. В ходе судебных процессов сторона обвинения не говорила о причастности обвиняемых по этому делу к ОПГ "Шараповские".