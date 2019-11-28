72 процента россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают. Таковы данные опроса социологического "Левада-центра". Это максимальное значение с ноября 2007 года, прежний рекорд – 68% – был зафиксирован в 2011 году перед зимними массовыми протестами в России, напоминает газета "Ведомости".

53 процента тех, кто говорит о несовпадении интересов, считает, что власти живут за счёт населения, но не интересуются им. 19 процентов отмечают отсутствие обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением, еще 16 процентов считают, что у власти и общества цели и интересы различаются всегда.

В комментарии "Ведомостям" директор "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что у населения России растёт ощущение, что власть неэффективна и далека от общества и что ей нечем ему ответить. Но при этом граждане преимущественно не готовы протестовать и смиряются с таким положением вещей, отмечает он.