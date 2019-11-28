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Мэр Кемерова назвал ёлку за 18 млн рублей "средней ценовой категорией"

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Мэр Кемерова заявил на пресс-конференции, что покупка новогодней ёлки за 18 миллионов рублей, возмутившая жителей города, входит в "среднюю ценовую категорию". Илья Середюк сообщил, что кемеровская ель не является самой дорогой среди российских регионов и привел в пример Красноярск, где городскую ёлку купили за 50 млн рублей, сообщают "РИА Новости".

Середюк пояснил, что старая ель "морально устарела", и на ее ремонт ежегодно тратилось по 300-500 тысяч рублей. "Новая прослужит 15 лет. Мы ее покупку обсуждали несколько лет. И она не самая дорогая. На сайте производителя… есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов, есть и более дешевые варианты…", – заявил мэр, приводя в качестве примера ёлку в Красноярске.

Установленная в ноябре на площади Советов ёлка стоимостью почти в 18 млн рублей вызвала возмущение у жителей Кемерово. Горожане подсчитали, что бюджет города потратил на покупку ели втрое больше, чем ушло на главную ёлку страны – Кремлёвскую.

Помимо стоимости ели, жителей Кемерова смутила макушка новогоднего украшения, напоминающая перевернутый христианский крест.

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