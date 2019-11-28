Здание грузинского парламента отгородили от протестующих

Три активиста молодёжных организаций задержаны полицией за административное правонарушение в ходе стычек у здания парламента, где оппозиция в очередной раз попыталась блокировать все входы и устроить депутатам правящей партии "Грузинская мечта" "коридоры позора". Задержанных вскоре освободили, но после того, как на полицейской машине вывезли в другой квартал грузинской столицы.

Особое возмущение оппозиционеров вызвало то, что в ночь на четверг власти возвели вокруг здания законодательного органа металличесский забор, чтобы пикетчики не смогли приблизится к воротам парламента.

Депутаты от "Грузинской мечты" всё-таки смогли пройти в здание под охраной полиции. При этом демонстранты скандировали "рабы" в их адрес.

Прорватся через забор к парламенту участники акции протеста не смогли. Начальник тбилисской полиции Важа Сирадзе предупредил, что в здание пустят только депутатов и некоторых сотрудников аппарата.

Председатель парламента, Арчил Талаквадзе в специальном заявлении поблагодорил полицейских за "усилия, направленные на обеспечение работы важнейшего органа власти страны". Председатель политсовета партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия в ответ назвал "позором для властей" то, что они "вынуждены строить заборы для сдерживания справедливого протеста народа".

Сам Михаил Саакашвили считает ограждение "Новой Берлинской стеной". Об этом, бывший президент, живущий на Украине, написал на своей страничке в фейсбуке.

Протесты в Тбилиси начались 14 ноября, после того, как парламентское большинство от ГМ "провалило" на голосовании проект конституционной реформы о переходе на "пропорциональную систему" выборов с 2020 года.

В Среду вечером, в интервью телекомпании "Имеди", председатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили подтвердил, что в ходе летних волнений в Тбилиси действительно обещал оппозиции осуществить такую реформу, но не смог сдержать обещания, поскольку "депутаты, избранные по одномандатным округам, выступили против отмены мажоритарных выборов".