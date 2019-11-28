В рамках "московского дела" задержан ещё один человек

В Москве по делу о применении насилия к полицейским на акции за честные выборы в Мосгордуму задержан ещё один человек. Его зовут Сергей Суровцев, он был доставлен в Следственный комитет. Первыми о задержании сообщили правозащитный портал "ОВД-инфо" и издание Baza.

Суровцеву 30 лет. Его задержание уже подтвердил Следственный комитет России. В ведомстве заявили, что уголовное дело о применении насилия к представителю власти связано с несогласованной акцией 27 июля. Установить личность Суровцева удалось по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

По версии следствия, на Тверской улице подозреваемый поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, а затем якобы пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет будет ходатайствовать о заключении Сергея Суровцева под стражу.

Сегодня в Мещанском суде Москвы продолжается процесс ещё над тремя участниками "московского дела", задержанными в рамках новой волны оперативно-следственных мероприятий. Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова обвиняют в нападении на сотрудников Росгвардии на акции 27 июля.