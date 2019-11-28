Teатр.doc проверяют на пропаганду терроризма и гомосексуализма

МВД России проверяет три спектакля Театра.doc на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщило издание "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Проверка проводится в отношении спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228" по жалобе депутата Госдумы Елены Ямпольской. Что именно не понравилось депутату, Бадамшин не уточнил, добавив лишь, что представляя интересы театра уже дал объяснение участковому и предоставил всю необходимую документацию.