Teатр.doc проверяют на пропаганду терроризма и гомосексуализма

МВД России проверяет три спектакля Театра.doc на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщило издание "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Проверка проводится в отношении спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228" по жалобе депутата Госдумы Елены Ямпольской. Что именно не понравилось депутату, Бадамшин не уточнил, добавив лишь, что представляя интересы театра уже дал объяснение участковому и предоставил всю необходимую документацию.
- Елена Ямпольская является членом партии "Единая Россия" и председателем комитета Госдумы по культуре. До избрания депутатом она работала главным редактором газеты "Культура". Заявления Ямпольской на этой должности неоднократно вызывали общественный резонанс. Так она сказала, что "Россию способны удержать над бездной две силы: Бог и Сталин", а после разрушительного цунами в Японии Ямпольская отметила, что "слёзы сочувствия к пострадавшим не способны застить глаза настолько, чтобы перестать замечать очевидные вещи: Бог хранит Россию от внешних наездов".
- Театр.doc – независимый театр документальной пьесы, созданный в 2002 году режиссёрами и драматургами Михаилом Угаровым и Еленой Греминой, ныне ушедшими из жизни. Большинство их спектаклей основаны на подлинных текстах и событиях. Театр неоднократно попадал в поле зрения надзорных органов, а его постановки несколько раз срывали полицейские и прокремлёвские активисты. В сентябре этого года сотрудники полиции сорвали спектакль "Рейв № 228", объяснив свой визит проверкой участников постановки на хранение и распространение наркотиков.
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