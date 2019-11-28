В суды Москвы и Петербурга поступили сообщения о минировании

Сразу в несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга поступили анонимные сообщения о минировании, после которых здания были эвакуированы. Об этом сообщают пресс-службы учреждений, информагентства, а также журналисты, находившиеся в залах суда.

Известно, что в Москве эвакуации прошли в Басманном, Останкинском, Тверском, Измайловском и Мещанском судах. В последнем сегодня проходят слушания по "московскому делу", а также делу "Седьмой студии". В заседаниях были объявлены перерывы.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга передаёт, что сообщения о минировании поступили в Красногвардейский, Московский и Фрунзенский суды.

В Петербургский городской суд по почте пришло сообщение с угрозой взорвать здание и требование заплатить более миллиона рублей.

"Сообщения о Взырвах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX", – говорится в письме, которое публикует телеграм-канал объединённой пресс-службы судов (орфография сохранена). Также в письме есть ссылка на расследование о возможной роли Малофеева в исчезновении $450 млн с криптобиржи Wex.

Как уточняет "Коммерсантъ", речь идёт о сделке вокруг одной из крупнейших криптовалютных бирж – бывшей ВТС-Е. За сменой правления, по данным СМИ, мог стоять председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев.

"Данную кампанию мы характеризуем как дискредитирующую и считаем, что она связана с общественно-политической деятельностью Константина Малофеева.Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, её руководству и активам", — говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.