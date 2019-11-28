Принадлежащая китайской компании социальная сеть TikTok извинилась за удаление ролика о преследовании мусульман в Китае. В документе сказано, что ролик был удалён случайно из-за ошибки модератора. Он был восстановлен.

До удаления ролик набрал больше двух миллионов просмотров. В нём 17-летняя блогер Фероза Азиз начинает разговор об удлинении ресниц, но продолжает его рассказом о ситуации с мусульманами в Китае, который она называет новым Холокостом.

"Всем привет. Сейчас я покажу вам, как сделать ресницы длинными. Но после этого положите инструмент для завивки ресниц и возьмите телефон, чтобы узнать, что происходит в Китае. Как невинные мусульмане попадают в концентрационные лагеря, как власти разлучают их семьи, похищают их, убивают, насилуют, заставлять их есть свинину и пить алкоголь, заставляют их принимать другую веру. Если они этого не делают, их убивают", — говорит Азиз.

В своём твиттере блогер заявила, что не верит в объяснение социальной сети. Верю ли я, что они забрали аккаунт из-за другого сатирического видео, которое было удалено из моего предыдущего аккаунта? Сразу после того, как я закончила публиковать видео из трех частей об уйгурах? Нет", — написала она в своём твиттере.

В Синьцзян-Уйгурском районе проживает самая большая мусульманская диаспора в Китае. В 2017 году там был введен запрет на ношение бород и религиозной одежды, закрывающей лицо. В 2019 году китайские власти выпустили новую Белую книгу о регионе. Мировые СМИ неоднократно публиковали расследования о строительстве лагерей, где содержатся китайские мусульмане, от которых требуют отказаться от религии и национальной культуры. Власти страны отрицают эту информацию.