Новый выпуск документального подкаста Радио Свобода "Розовая Антресоль". Вы наверняка что-то читали или смотрели про смерть Иосифа Сталина, про сотни погибших в давке на прощании с ним, про разоблачение культа личности и последовавший за этим расстрел протестующих в Тбилиси. Теперь у вас есть возможность услышать об этом "из первых уст" и узнать, как это было на самом деле. А ещё в этом выпуске прыгают через коня во имя любви, травят анекдоты на идише и рассказывают, как Путин хотел "подружить" идеи Дзержинского и Сахарова. Вот некоторые из историй выпуска:

Мария Каргина (83 года), донская казачка: Плакали все, а я смеялась. Нас собрали в школе и объявили, что умер Сталин. Настолько был Сталин популярен, что все боялись, что будет после его смерти. Никто не ожидал, что будет спокойно, что начнется мир, думали, что опять может война начаться, потому что Сталин был как Бог. И в песнях, и портреты, и названия улиц и всего-всего, только Сталин, Сталин и Сталин. В школе нас собрали, учеников всех классов, учителя выступили. Даже дети все, ученики, большинство плакали, слезы лились. А мне и моей подружке почему-то было смешно. Не с той стороны, что опасно или жалко... Мы тогда не соображали, что и как, мы смеялись над тем, что все плакали. Нам смешно было, что стояли, плакали учителя и ученики. А мы с Зойкой хохотали.

Анатолий Адамишин (85 лет), бывший замглавы МИД СССР: Студентом я видел Сталина: живьем на демонстрации и мертвым в гробу. Это было раннее утро, полупустой Колонный зал. Прошел я через совершенно страшную ночь, где погибли сотни людей в давке и в перекрытиях [улиц] машинами. Кровавый тиран, что называется, унес и смертью своей столько жизней. Гроб стоял на возвышении и под некоторым углом. Мне это показалось кощунственным – что же такое, на обозрение выставляют?!

В гробу лежал маленький старичок. Только тогда я понял, до чего же он мал ростом. Он, по-моему, до 170 сантиметров не дотягивал.

Вышел я уже на совершенно пустые улицы, поскольку вся масса [народу была] с другой стороны, и плакал горючими слезами, казалось, что жизнь кончится. Куда там без Сталина, куда мы денемся?

Тамара Морщакова (83 года), один из авторов Конституции России: Это было ощущение, что больше некому указывать, как жить. Не как семья будет жить, а как мы все вместе в большом нашем обществе будем жить, фактически без руля и без ветрил. Большинство людей в это верили. Потому что страшные истории, которые на самом деле отражали правду об ушедшем времени, они не были всем доступны, они были под запретом. Даже семьи, в которых люди очень пострадали от репрессий, не транслировали это детям. Считалось, что детей нужно оберегать. Мать не говорила своим детям о том, куда делся отец, бабушки, дедушки тоже не говорили ни о чем таком ни детям, ни внукам.

Анатолий Бабин (88 лет), бывший военный: На похоронах Сталина я был. В 1953 году я был курсантом второго курса. Вечером позвонили – сказали, что Сталин умер. Все были в таком состоянии убитом, думали: а как дальше жить? Сталина нет. Сталин — это было все. На следующее утро на лекцию заходит начальник кафедры, на меня показывает: "Иди сюда". Я выхожу, он говорит: "Иди, одевайся в парадную форму, поедешь на похороны Сталина". В эшелон посадили и без остановок до Москвы. Там мы тренировались до похорон. 9 марта нас подняли и где-то в 3 часа ночи привезли на Красную площадь. Наша коробка как раз стояла напротив Мавзолея. Была такая погода нехорошая. Давка страшная, в машины собирали зонтики, шляпы, туфли. Вокруг Красной площади можно было увидеть: по трубам спускались с крыш вниз, а их на уровне третьего этажа спихивали, они падали. А мы стояли просто, стояли и ждали.

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