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Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Здание Европарламента, Страсбург

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Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию. За соответствующую резолюцию сегодня, 28 ноября, проголосовали депутаты. Документ не носит обязательного характера.

Депутаты рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения - не допустить глобального потепления больше, чем на полтора градуса Цельсия.

Европарламент также призвал ООН на конференции по климату в Мадриде в декабре взять обязательство сократить выделение парниковых газов на 55 процентов к 2030 году. Депутаты в резолюции попросили Еврокомиссию включить в общую систему обмена квотами газовой эмиссии мореходство.

Депутаты отметили, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои вклады в международный Зеленый климатический фонд и прекратить субсидировать ископаемое топливо.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году превышение концентрации углекислого газа на 47 процентов по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи (ранняя стадия развития общества до середины XVIII века).

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