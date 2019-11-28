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В Албании произошло новое землетрясение

Собака-спасатель в поисках жертв землетрясения, Албания, 28 ноября 2019 года

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Новое землетрясение сегодня, 28 ноября, произошло в Албании. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 4,9 находился в 48 километрах к северо-западу от Тираны, на глубине два километра. Второй подземный толчок магнитудой 4 произошёл через несколько минут в 33 километрах к северо-западу от албанской столицы, на глубине 10 километрах.

Сильнейшее в истории Албании землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр находился в 30 километрах от Тираны. По последним данным, погибли 40 человек, сотни получили ранения. Помощь албанским спасателям в поиске людей и разборе завалов оказывают специалисты из более чем 10 стран.

Сегодня Албания отмечает 107-ю годовщину провозглашения независимости. Президент Илир Мета призвал граждан объединиться, чтобы помочь семьям, пострадавшим от природной стихии.

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