США сократят финансирование НАТО, Германия - увеличит

Соединённые Штаты сократят финансирование НАТО с 22 до 16 процентов. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. При этом Германия согласилась выплачивать в бюджет военного союза 16 процентов наравне с США. Доля взносов Берлина ранее составляла 14,8 процента.

Как отмечает агентство AFP большинство европейских стран, входящих в военный союз, согласились увеличить свои взносы. Франция решила сохранить выплаты на прежнем уровне – 10,5 процентов. Париж утверждает, что сделка по изменению формулы было заключена между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель без должной консультации с другими союзниками.

Детали будут обсуждаться 3-4 декабря на встрече лидеров НАТО в Лондоне.

Ранее президент Франции раскритиковал деятельность военного союза. Эммануэль Макрон в разговоре со СМИ заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". Замечания Макрона вызвали широкую критику среди союзников и задали тон предстоящей встрече в Лондоне, отмечает AFP.

28 ноября на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсем Столтенбергом в Париже французский лидер также призвал союз к сближению с Москвой в рамках "требовательного диалога". Макрон призвал сосредоточиться на борьбе с терроризмам и выразил беспокойство, что Франция практически в одиночку проводит антитеррористическую операцию в Африке.

29 государств-членов альянса потратили в 2018 году потратили на военные нужды почти один триллион долларов. Речь идет прежде всего о национальных оборонных бюджетах. Не все страны-союзники довольны таким высоким уровнем военных трат.

Президент США неоднократно критиковал европейских членов НАТО за то, что они не несут одинаковые военные расходы - согласованные альянсом 2% оборонных расходов от ВВП каждой из стран-участниц союза.