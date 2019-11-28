Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп в Афганистан с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетил военную базу в Баграме. Там президент поздравил военнослужащих с Днём благодарения, который отмечают 28 ноября.
После обращения к военным Трамп отправился в столовую, где вместе с другими офицерами сервировал обеды для солдат.
Как отмечает Associated Press, Белый дом скрывал информацию о готовящейся поездке.
В сентябре Трамп прервал мирные переговоры с талибами после гибели 12 человек после взрыва в Кабуле. Тогда был убит один американский военный.
Это первый визит Трампа в Афганистан и второй визит в зону боевых действий. В прошлом году на Рождество Трамп посетил военную базу США в Ираке. Ранее на этой неделе американскую военную базу в Ираке посетил Госсекретарь США Майк Пенс.
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