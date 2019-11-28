Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Северная Корея в четверг, 28 ноября, запустила два снаряда малой дальности у восточного побережья страны. Об этом сообщают южнокорейские военные. По их данным, это могло быть новое испытание многозарядной пусковой установки. Ракеты пролетели около 400 километров, достигнув высоты 97 километров.

Минобороны Японии заявило, что ракеты не достигли ни японского воздушного пространства, ни экономической зоны. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск представляет угрозу не только для его страны, но и для всего мира.

Сеул призывал Пхеньян прекратить эскалацию напряженности.

Агентство Reuters отмечает, что испытание совпало с Днём благодарения в США.

Последний раз СМИ писали о ракетном запуске КНДР 31 октября. Тогда сообщалось, что испытания проходили под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чен Ын дал Вашингтону время до конца года на выработку более гибкой позиции на переговорах по ядерному разоружению. Стороны проводят рабочие встречи, но о прогрессе пока не сообщали.

Пхеньян настаивает на снятии американских санкций и прекращении совместных военных учений США и Южной Кореи.