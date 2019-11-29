Грамоту убитого экс-мэра Киселёвска вручили новому главе города

Город Киселевск в Кемеровской области получил диплом правительства Кузбасса за качество управления муниципальными финансами за 2018 год. Тогда городом руководил недавно убитый бывший мэр Сергей Лаврентьев.
Диплом вручал губернатор Сергей Цивилёв. В июне на встрече с жителями Киселёвска Цивилёв заявил, что он снял Лаврентьева с должности мэра, поскольку тот не выполнял своих обязанностей и "бездействовал", отмечает издание "Абажур".
При этом Лаврентьев был уволенс формулировкой "по собственному желанию", а Киселевск с 2010 по 2018 годы неоднократно занимал призовые места по итогам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области.
Сергей Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября. Его нашли мертвым во дворе собственного дома, рядом с ним обнаружили тело одного из двух предполагаемых нападавших.
- В начале июня полтора десятка жителей Киселёвска записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране и разместили его на ю-тьюбе. Жители Киселёвска пожаловались на загрязнение воздуха угольной пылью и подземные пожары, последний из которых произошел 4 июня.
- Позже Цивилёв пообещал переселить жителей Киселёвска, рядом с домами которых продолжается подземный пожар. Всего под расселение попал 71 дом на пяти улицах.
- В середине июля жители города решили создать общественную организацию, поскольку администрация не решает вопросы экологической безопасности города и не спешит исполнять обещания губернатора о переселении людей с опасной территории.
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