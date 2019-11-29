Грамоту убитого экс-мэра Киселёвска вручили новому главе города

Город Киселевск в Кемеровской области получил диплом правительства Кузбасса за качество управления муниципальными финансами за 2018 год. Тогда городом руководил недавно убитый бывший мэр Сергей Лаврентьев.

Диплом вручал губернатор Сергей Цивилёв. В июне на встрече с жителями Киселёвска Цивилёв заявил, что он снял Лаврентьева с должности мэра, поскольку тот не выполнял своих обязанностей и "бездействовал", отмечает издание "Абажур".

При этом Лаврентьев был уволенс формулировкой "по собственному желанию", а Киселевск с 2010 по 2018 годы неоднократно занимал призовые места по итогам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области.

Сергей Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября. Его нашли мертвым во дворе собственного дома, рядом с ним обнаружили тело одного из двух предполагаемых нападавших.