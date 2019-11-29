В законопроект против домашнего насилия вписали примирение сторон

В итоговую версию законопроекта против домашнего насилия вписали положение о примирении виновника и жертвы. Содействовать ему, согласно документу, обязаны общественные и некоммерческие организации, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия. Об этом сообщает РБК.

В то же время, ранее в законопроект были внесены поправки, которые запрещают этим общественным организациям заявлять в правоохранительные органы о случаях насилия без согласия жертвы.

В законопроекте также прописано, что в помощи пострадавшим от домашнего насилия должны участвовать полиция, прокуратура, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Услуги по защите жертв насилия должны предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело.

Ранее в законопроект добавили понятие преследование, под которым предлагается понимать любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Кроме того, пострадавшим от домашнего насилия будет выдаваться защитное предписание — оно запрещает нарушителю вступать в любые контакты с жертвой, в том числе по телефону или через интернет и выяснять его нахождение.

В итоговой версии законопроекта описаны виды насилия. Это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений.

Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.​ В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

В октябре стало известно о новой версии законопроекта. Его планируют внести в Госдуму до конца 2019 года.

По данным МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений.

По данным счётчика Counting Dead Women Russia, с начала этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 1200 женщин.

Согласно исследованию "Новой газеты" и "Медиазоны" , 79 процентов российских женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, совершили преступление, защищая себя.

Недавно российский Минюст дал официальный ответ на вопросы Европейского суда по правам человека о проблеме домашнего насилия в России. В нём власти заявили, что его масштабы "преувеличены".