Стартапы и грудь: новый сексистский скандал в Рунете

"Кировский блогер похвалил грудь американского эксперта и спровоцировал международный скандал" – с такими заголовками в последние дни выходят СМИ кировские и не только.

Блогер Лев Саламатов (он же руководитель Академии интернет-маркетинга DM в Кирове) пришёл в Вятский государственный университет на мероприятие, гостьей которого стала Бриана Вайзингер, "стартап-адвокат" одного из американских университетов. По итогам Саламатов написал пост, который теперь уже удалён администрацией Фейсбука. В начале были такие слова:

Эта зеленоглазая, пышногрудая и симпатичная блондинка приехала к нам в #киров на пару дней из далекого #san_diego, который в штате Калифорния, который в #usa. Возглавляет там офис в Калифорнийском Универе, который сопровождает пакет патентов в количестве 2500 и занимается коммерциализацией инновационных стартапов.

В комментариях рвануло. Льву начали указывать на то, что такие выражения не очень уместны, особенно в деловом контексте. Он с этим рьяно не соглашался, постепенно ощутив себя защитником традиционных российских ценностей от безумных феминисток. Комментаторов было всё больше и больше, наконец, гневный отклик оставила сама Бриана (перевод с английского опубликован здесь):

Я скажу только одно. Если мои ГОЛУБЫЕ (а не зелёные) глаза и большие сиськи смогли замутить ваш старческий немощный разум так, что я могу вас подавить интеллектуально – я с радостью обращу свою силу против вас. Не принимайте мой облик за проявление слабости или глупости – я стала той, кем являюсь, и не просто так получила несколько университетских дипломов.

Одним бездумным постом вы дискредитировали всё, что говорили и что можете сказать в будущем. Вы представили себя таким, каким вы на самом деле являетесь: ваши мерзкие старческие убеждения – это часть старых российских проблем. Я смотрю на Россию будущего, где люди вроде вас уходят на задний план, а весь мир движется вперёд и забывает о самом вашем существовании.

Высказалось и руководство университета – директор политехнического института попросил Саламатова больше не появляться на университетских мероприятиях. Сам блогер меж тем написал новый большой пост:

Правильнее всего было бы Вятскому универу от этой истории дистанцироваться.

Культурологический конфликт , произошедший между мной и американкой вообще как бы его не касался.

Я написал – американка ответила, набежала туча куева всевозможных фемок и вывалили на мою страницу все, что накопилось в их организмах за последние пару дней

Фейсбук сразу расцвёл и в этой органике пошла большая движуха. Обычная история.

Но фемки стали «давить» на универ с требованием наказать посягнувшего на святое и... универ не устоял.

Вляпался по самым уши.<...>

Ок. Попробуем разобраться за что принесены извинения.

Написал я у себя на личной странице ( подчёркиваю на личной странице, а не на площадке вуза) в ФБ , что американка красивая и умная ( в последнем уже сомневаюсь). Американка обиделась и написала ответ в котором есть один тезис и один совет.

ТЕЗИС. Своего положения в жизни я добилась не благодаря своей внешности.

МО–ЛО–ДЕЦ!

Теперь покажите на запятую или букву в посте где есть сомнения в ее компетенциях и профессиональном успехе? Ни слова, ни полслова. Наоборот – слушаем внимательно.

Тогда кому предназначен ответ? Может это внутренний монолог, беседа сама с собой?

Похоже есть проблемы с самооценкой. Комплексы от общения с многочисленными инвесторами, которые, как известно ,преимущественно мужеского пола ( и судя по такой реакции цисгендерные типы). Бывает. У всех свои тараканы.

Но тогда ректору надо было мягко, вкрадчиво, интеллигентно, не подчёркивая проблему конечно, посоветовать ,адвокату по стартапам, хорошого специалиста по различным психологическим проблемам.

Впрочем это только как совет – женщина взрослая,; будем надеятся, что сама разберётся со своим феминистскими заскоками.

СОВЕТ. Мадам даёт совет «космического масштаба» – избавиться от таких носителей типа меня , которые тянут Россию в прошлое и видимо заменить их сектой агрессивных и озабоченных феминисток с их ультралевацким потенциалом за которыми будущее и тогда в стране наступит счастье. И конечно инновации хлынут потоком.

Самый лучший ответ блондинке был бы "В чужой монастырь со своим уставом не ходят"

НО...

Ок. Раз извинились значит согласились.<...>

А давайте-ка например промоем мозги вятской молодежи теориями например Квир, лесбийского, анархо, радикального, транс, пост и т д феминизма.

Сформируем гендерные стереотипы – ну типа пол это не судьба, а нечто переменное. А значит ты не только «он» или «она» а вполне и «оно» и будем выстраивать вокруг таких «оно» социальную инфраструктуру, чтобы эти бедолагам «оно» было легче коммуницировать. Очень популярная на западе must-have теория.

Вот ещё одной проблемки у нас в стране не хватает с нашей то отрицательной демографией.

Правда для этого придётся сломать культурные, национальные, религиозные и социальные коды у сотен тысяч молодых людей, но... ради будущего, которое пообещала симпатичная блондинка можно и постараться.<...>.

Но так как у радикальных фемок А.Пушкин первый сексист то придётся и мне, а также миллионам его поклонников повоевать за «наше все».

Поэтому

Пушкин жил. Пушкин жив. Пушкин будет жить.

Роман Писаренко:

Четвертые сутки пылают станицы...

На полях ФБ идёт эпическая битва между приверженцами современных гендерных поведенческих стандартов и означенных стандартов 40-летней давности.

Некий Лев Саламатов, известный достаточно широко в своих узкопрофессиональных кругах, описывая визит американской коллеги на какую-то конференцию, во первых словах описал ее как "пышногрудую зеленоглазую блондинку". На что ему читателями женска пола было немедленно указано на неуместность такого рода определений в деловом отчете о конференции. Лев замечаниям не внял, а оскорбился тому факту, что кто-то смеет ему указывать, что ему писать, и начал настаивать на своем праве говорить о коллегах женска пола так, как он хочет, оправдывая это "русскими культурными традициями". Набежало со всех сторон и сторонников и противников такой точки зрения, счёт пошел на тысячи комментариев. В общем, "прославился" товарищ не хуже Гасана Гусейнова. Первоначальный пост ему, правда, пришлось снести (а, возможно, Фейсбук снёс), но появился новый, и в комментариях под ним идёт яростное рубилово.

Муся Ройтман:

Не понимаю, почему если "пышногрудая бизнес-леди" звучит нормально, то "толстозадый учёный" нет.

Мария Исаева:

‘А че такого-то, комплимент женщине сделал из всей своей провинциальной пещерной галантности, мол, сиськи хороши, да и баба , вроде, говорящая….’

Ольга Серёгина:

Третий день наслаждаюсь комментами под постами вятского светила в сфере интернет-маркетинга, не могу больше одна орать, поговорите со мной об этом, он адский тролль или реально такой тупой, необучаемый и не умеет в логику, эмпатию, социальный интеллект и исторический анализ?

Если второе, КАК, как он оказался преподавателем?

Лала Брынза:

Но почему нельзя просто, без попытки разобраться в причинах, без попыток оправдаться и подогнать под это все какую-то идеологию услышать прямую просьбу большого количества человек "ТАК БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАТЬ".

Ну вот если ты щекочешь кого-нибудь, а он тебе говорит "не щекоти меня, мне неприятно и больно", ты что будешь и дальше щекотать?

Ну не нравится – не буду.

А тут-то какая разница?

Юлия Дягилева:

Казалось бы, ну ступил, по возрасту и отсутствию культурного бэкграунда ляпнул неуместно – так извинись и всё. Но это ж слишком просто!

Смотрите, что происходит. Сначала этот Лев пишет пост, где оценивает внешность приглашённой выступать специалистки.

Лев, как выяснилось, не профессор, вообще не работает в университете, да и на встречу эту его никто специально не приглашал – он сам пришёл, открытое же мероприятие.

И потом пишет, значит, этот пост у себя на странице.

(Тут хочу обратить внимание на важную деталь. Брианна присутствует на встрече в деловом дресс-коде. На ней костюм, блузка с воротником под горло, никаких декольте. Спасло это её от того, чтобы незнакомый старый хрен стал публично оценивать её грудь? Да ни фига.

Хочу, чтобы женщины формата «я не феминистка» это запомнили: нет никаких правил, которые вас уберегут от подобных вещей. «Просто нормально надо одеваться и нормально себя вести» не работает.)

Написав пост, Лев тэгнул организаторов встречи и университет. Не думаю, что он сознательно хотел им нанести репутационный ущерб, Лев не умеет просчитать хотя бы на два шага, но по факту вышел именно репутационный ущерб.<...>

Можно, конечно, думать, что Лев Саламатов – просто образцовый беспримесный дурак. И это во многом так, конечно.

Но мы должны понимать, что он просто один из многих тех, кто намертво сросся с идентичностью «защитника традиционных русских ценностей». И на его примере мы можем наблюдать нежизнеспособность таких идентичностей.

Алексей Захаров:

На миру и смерть красна! Вот так взять и взорвать свою карьеру – все ради правды. Феерический чел, последний из могикан, таких не клонируют. На своей странице он продолжает бороться – "Пушкин жил, Пушкин жив, Пушкин будет жить"! С другой стороны, а как быть альфа-самцам, у которых, извините, "мир рушится"? Вчера ты – наверху пирамиды социального одобрения, сегодня – динозавр? Тут может крыша поехать.

Вики Доронина:

И эти, извиняюсь, люди нас пытаются учить интернет-маркетингу: это как если бы пожарник, который пришёл рассказaть о работе огнетушителей, выбросил бы их в окно, облил себя бензином и зажёг зажигалку.

Алёна Ельцова:

"Сползает по крыше старик Саламатов, пронырливый, как коростель"

Извините, лентой навеяло

Софа Тёткина:

Чему нас учит кейс со стариком Козлодоевым, то есть, Саламатовым? Трем вещам.

Первое.

Цифровое будущее уже наступило. Ты все еще думаешь, что оно где-то там, в фантастике нулевых и сериале "Черное зеркало", а оно стоит за твоим плечом и заглядывает в экран, проверяя, что ты там пишешь. В сети создаются биографии. Самоубийства люди совершают из-за каких-то вещей, которые происходят исключительно в виртуальной реальности, а вы все еще думаете "а, подумаешь, поорут в фейсбуке и забудут". Привет, будущее.

Второе.

Не надо путать героизм с глупостью. Отстаивание своих идеалов это, безусловно, положительное поведение. Даже если идеалы безнадёжно устарели. Проблема в том, в какой форме защищать. С мечом и в доспехах на огнедыщащего дракона скакать или в алюминиевой кастрюле на голове дубасить соседку по коммунальной кухне. Мощный старик Саламатов сам себе представляется вероятно, эдаким последним оплотом "настоящемужского" поведения, одиноким и всеми брошенным перед ордой диких феминисток, с улюлюканьем несущихся в атаку, чтобы его раздавить. А он, вооружённый только томиком Пушкина, одиноко и несгибаемо стоит в ожидании гибели. Дон Кихот такой, в медном тазике на голове. Но увы, тянет он не на Дон Кихота, а максимум, на Шарикова, который выучился есть ножом и вилкой, закладывать салфетку и осилил-таки переписку Энгельса с Каутским, но все еще душит котов и отчаянно цепляется за свое право их душить, хотя отдел очистки давно расформирован. Вдумайтесь – человек готов публично позориться не за веру в бога, не за политические взгляды – а всего лишь за право оценивать женскую грудь и громко высказывать свои оценки в открытых публикациях на профессиональные темы. Это примерно как на медицинской конференции сказать в микрофон: "Большое спасибо за доклад нейрохирурга Марьи Ивановны, у нее очень красивые ноги", быть освистанным, а потом обижаться, что крупного специалиста затравили ни за что ни про что.

И третье. Если ты <обгадился> – хотя бы не размазывай.

Дадим слово и защитникам Льва.

Марат Ахтямов:

Завяжу себе узелок на память – никогда ни при каких условиях не говорить никаких комплиментов американке.

А то тут один мужик назвал даму из Штатов "зеленоглазой пышногрудой блондинкой ", и теперь весь феминистский кагал устроил ему пандемониум в каментах, длящийся уже третий день подряд.

Какое счастье, что мои френдессы адекватно реагируют на комплименты, а не так, как эти радфемки.

Армен Асриян:

Сексистский вывод из идиотского скандала с "пышногрудой блондинкой": хорошо подумайте, прежде, чем произнести комплимент в адрес некрасивой женщины. Особенно, если она претендует на роль "интеллектуалки" – что, в большинстве случаев, свидетельствует о непроходимой глупости.

Даже если ваша доброжелательность и не будет воспринята, как скрытое издевательство – все равно, необдуманная галантность может всколыхнуть самые застарелые комплексы в ее многострадальной душе.

И разверзнется АД.

Василий Дамов:

Это, конечно, <катастрофа>. Ну то есть я вообще не хочу жить в мире, где зеленоглазую и пышногрудую блондинку нельзя назвать зеленоглазой и пышногрудой блондинкой.

Ирина Николаева:

Не нравится тебе быть пышногрудой красавицей, значит, хочется быть плоскогрудой уродиной! Странно? Но факт.

Татьяна Шабаева:

В поразительное время живём: начальство ВШЭ забоялось выразить порицание своему сотруднику Гасану Гусейнову за оскорбительные высказывания о русском языке и русских – а начальство Вятского государственного университета надавало по ушам своему сотруднику Льву Саламатову за то, что он назвал побывавшую в Кирове американку "пышногрудой" (и зеленоглазой, и симпатичной, но вот засада – пышногрудой же).

Ну и в жутком же мире мы оказались.

Николай Шелепов:

Не могу понять мужчинок, переходящих в битве Вятского Льва с гиенами на сторону феминисток.

Парни, бросать оружие и писать «ой Лев какашка а мы не такие» бессмысленно. Хотя бы потому, что всякий политрук врет, а в германском плену вас не будут кормить котлетой.

Израэль Шнипперсон:

К вопросу о кировском скандале.

Вижу, как далее начнут переписывать Горького, который очень любил эвфемизм "пышногрудая ...".

Виктор Шацких:

Написал бы вятский профессор не "пышногрудая", а "два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями" – и претензии были бы не к нему, а к Соломону.

Промежуточный итог дискуссии подводит Мария Кувшинова:

Кейс Льва Саламатова, который написал в фб пост о «пышногрудой» американской экспертке, получил негативный фидбек от сотен людей, включая саму гостью и администрации Вятского университета, но продолжает рассказывать про «феминистский заговор» и защиту русской культуры от иностранной заразы, иллюстрирует два уже известных тезиса:

1. Если мы собираемся выходить из самоизоляции, коммуницировать с остальным миром в науке и культуре, сексизм будет уходить из публичной сферы. Если мы остаемся в (само)изоляции, сексизм в публичной сфере задержится. Я думаю, сегодня феминистский проект вдохновляет многих (меня точно) еще и тем, что он впервые за долгие годы синхронизирует Россию и остальной мир. Очевидно, что запрос на выход из самоизоляции есть, но будет ли он реализован? В последнее время я много думаю о том, что ответ зависит от каждого из нас. В Америке нет стиляг, Дед Мороз – это я. Мы сами, в том числе и своей активностью в фб, создаем почву для выхода/невыхода из изоляции.

2. Люди, которые привыкли к игре по старым правилам, будут сопротивляться до последнего – надо оставить надежды их переубедить. Они до последнего будут говорить про «новое пуританство», про «русскую культуру», про «всем нормальным женщинам это нравится», про «священное право преподавателей спать со студентками», про Пушкина и про западную заразу. Тут нет никакой разницы между «настоящим европейцем» Плаховым, ученым из Вятки и казаком из «Мужского государства», вектор один и тот же. Поскольку у этих людей все есть рычаги власти (а Саламатов сейчас энергично втопил против администрации, и неизвестно, чья возьмет), процесс будет тяжелым и долгим.