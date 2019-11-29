В Мосгордуме сорвано заседание круглого стола с участием оппозиции

В Мосгордуме отменён запланированный на 29 ноября круглый стол, где планировалось обсудить конфискацию денег и имущества у участников акций протеста. В пятницу утром стало известно, что заявка на мероприятие была отозвана. Несмотря на это, участники круглого стола пришли к зданию городской думы. Об этом сообщил в твиттере Георгий Албуров.

С инициативой круглого стола на тему : "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными" выступила депутат от КПРФ Елена Шувалова. Однако заявка на мероприятие была отозвана в последний момент лидером фракции коммунистов Николаем Зубрилиным.

Шувалова пыталась пропустить участников круглого стола в здание Мосгордумы, чтобы провести заседание у неё в кабинете, и вместе с депутатами Евгением Ступиным и Екатериной Енгалычевой выписывала для них пропуски, но охрана в итоге отказалась пускать людей.

Среди пришедших были провокаторы, которые пытались создавать давку. Кто-то из них сломал дверь в кабинет Шуваловой, сообщил в твиттере штаб Навального в Москве.

Как оппозицию заставляют платить деньги за уличные акции

В начале августа Следственный комитет России возбудил против ФБК уголовное дело "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём". На счетах фонда были арестованы более 75 миллионов рублей.

Кроме того, суды заблокировали более ста банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе счета региональных штабов Навального. В ФБК утверждают, что полученные деньги – это пожертвования сторонников на деятельность фонда, а их арест связан исключительно с желанием власти заблокировать финансирование региональных штабов Навального и сделать невозможными расследования коррупции среди чиновников.

Миллионные иски к оппозиции из-за несогласованных акций в Москве подали Мосгортранс, Московский метрополитен и "Автомобильные дороги", полиция Москвы и прокурор города. Часть из них суды уже удовлетворили.