На ЛГБТ-активистку из Хабаровска заведено ещё одно дело

На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Яков Пушкарев.

Новое дело, по словам Пушкарева, заведено по административной статье. "Сегодня мы были у мирового судьи по этому поводу: дело отложили, чтобы мы успели ознакомиться с ним, там несколько томов. Пока знаю, что поводом для него стала некая информация со страницы Юлии в соцсетях", – сообщил адвокат.

Ранее мать ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой Анна Ходырева заявила о вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела против дочери. По ее словам, неизвестные позвонили ей по телефону и потребовали взятку, не сообщив сумму и кому именно следует "занести" деньги. Перед этим на допрос в полицию вызывали несовершеннолетнего актера, который ушел из "Мерак" несколько месяцев назад. Следователи пытались заставить ребенка признать себя потерпевшим по делу против Юлии Цветковой, но он отказался.