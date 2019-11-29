В Нидерландах полиция продлила срок ареста многодетного отца, которого подозревают в сексуальном насилии, отмывании денег и незаконном лишении свободы. В течение девяти лет Геррит-Ян удерживал взаперти своих шестерых детей на отдалённой ферме на северо-востоке страны.

Обвинения в сексуальном насилии, по данным прокуратуры, касаются двоих старших детей. Они давно покинули родительский дом и не жили на ферме. Их пол, возраст и имена не раскрываются.

ДНК-экспертиза подтвердила, что Геррит-Ян – отец детей с фермы Рёйнерволде. Прокуратура также установила, что молодые люди не были ранее зарегистрированы в муниципальном реестре населения. Для них готовят удостоверения личности.

Нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на показания детей Геррит-Яна сообщила, что отец издевался над ними. Он, по данным издания, выдёргивал им волосы, избивал, заставлял принимать холодные ванны и держал их в собачьей конуре. Также Геррит-Ян якобы считал себя богом и просил называть его "первозданным отцом".

Прокуратура Нидерландов также подозревает Геррит-Яна и арендатора фермы, австрийца Йозефа Б., в незаконном лишении свободы 69-летнего мужчины из Австрии. По данным ведомства, его несколько месяцев держали взаперти в городе Меппел в 2009 году. О дальнейшей судьбе мужчины официально не сообщается.

Четверо старших детей поддержали выдвинутые обвинения против отца, пятеро младших – нет. Самого отца ещё не допрашивали, сделать это не позволяет состояние его здоровья. Ранее Геррит-Ян перенес инсульт. Первые публичные слушания в суде намечены на январь 2020 года.

15 октября голландские СМИ сообщили, что полиция нашла группу людей, которые с 2010 года жили взаперти на отдаленной ферме в Нидерландах. Об этом стало известно после того, как 25-летний Ян Зон ван Дорстен рассказал в местном баре, что у него есть братья и сестры, с которыми он девять лет не был на улице. Местный телеканал сообщал, что семья ждала конца света, но власти это не подтверждали.

Арендатор фермы Йозеф Б. и отец детей Геррит-Ян ван Д. были арестованы по подозрению в незаконном лишении свободы, жестоком обращении и отмывании денег. Оба были мунитами – последователями религиозной организации "Церковь объединения". Однако в мунитской общине в Нидерландах сообщали, что Геррит-Ян в 1980-х годах прекратил связи с движением и тогда же – общение с семьёй. Последователи "Церкви объединения" заявляли, что у него были проблемы с психикой, и допускали, что Геррит-Ян создал свой культ.