Происшествие в центре Лондона: нападение с ножом и стрельба

В центре Лондона произошел инцидент. Сообщается о раненых. Есть информация о ножевом ранении. Прибывшая на место полиция открывала огонь, один человек задержан.

По предварительным данным, на Лондонском мосту прохожие вступили в конфронтацию с неким человеком. Представители полиции сообщили, что к ним около 2 часов дня поступил вызов из-за нападения с ножом. На место происшествия прибыла полиция и открыла огонь. Источники "Гардиан" утверждают, что подозреваемый был ранен.

Городская полиция сообщила, что склонна рассматривать инцидент как связанный с терроризмом.

У моста выставлены полицейские кордоны, мост закрыт.

Служба скорой помощи назвала это "серьезным происшествием". По данным "Гардиан", ранены пять человек, некоторые – в тяжелом состоянии.

Полиция пока не сообщает о мотивах нападения, но к расследованию привлечено контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

Противостояние было заснято находившимися поблизости людьми.

В июне 2017 года на этом же мосту восемь человек были убиты и 48 серьёзно ранены в результате нападения исламских экстремистов. Они наехали на пешеходов на минивэне, они затем утроили охоту на людей. Трое нападавших тогда были застрелены полицейскими.

Несколькими месяцами ранее, днём 22 марта 2017 года, на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на людей. У здания парламента этот автомобиль был остановлен полицейскийм. Водитель вышел и нанёс полицейскому ножевое ранение. Нападавший был застрелен вторым полицейским. Полиция признала произошедшее терактом. Отвественность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Вскоре скончалась в больнице одна из пострадавших женщин. Позднее умер полицейский, ранненый нападавшим экстремистом.