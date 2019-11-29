Активисту Шиеса назначили 300 часов обязательных работ

В Котласе суд приговорил активиста Шиеса Никиту Барышникова к 300 часам обязательных работ за то, что он якобы распылил перцовый баллончик в сторону охранника во время столкновений у мусорного полигона. Об этом сообщается в паблике "Активист Котласа" во "ВКонтакте".

В июне 2019 года экоактивисты Шиеса хотели помешать охранникам установить забор вокруг полигона. Между ними произошла стычка. Барышникова задержали, обвинили в побоях и запретили приближаться к станции на 1 километр. Сначала ему вменяли самоуправство и неповиновение сотрудникам полиции, но затем статья изменилась на побои. Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении активиста из Сыктывкара Михаила Габова.

Архангельский областной суд 29 ноября подтвердил приговор другому активисту Шиеса Андрею Боровикову. Он получил 400 часов обязательных работ за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Боровиков был организатором протестных акций против полигона в Архангельске.

Московские власти строят в поселке Шиес Архангельской области мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против строительства выступают местные жители и экологи. Они считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ранее заявил, что протест в поселке Шиес ударил по имиджу власти. Однако чиновник заявил, что мусорный полигон все равно будет построен.