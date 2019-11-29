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Слушания по делу о рейсе МН17 пройдут по национальному законодательству

На месте падения обломков самолёта близ села Грабовое, 17 июля 2014

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Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин гибели в небе над Донбассом самолёта Боинг-777 "Малайзийских авиалиний" начнётся 9 марта 2020 года. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении рейса MH-17 пройдет в рамках национального законодательства, а не международного. Из 298 человек, находившихся на борту самолёта, большинство было гражданами Нидерландов.

Место проведения слушаний, в связи с повышенным общественным интересом перенесено из здания окружного суда в Гааге в Юридический комплекс, находящийся вблизи аэропорта Схипхол.

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое отрицают свою вину и причастность к катастрофе. Участие обвиняемых в уголовном процессе маловероятно.

Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей – трёх постоянных, и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхёйс.

Касаясь передачи части обвинения в суд, представительница окружного суда в Гааге по запросу компании "Дойче Велле" уточнила, что в обычной уголовной практике Нидерландов обвинительное заключение поступает судьям не раньше, чем за 14 дней.

Судебные заседания запланированы до конца марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции.

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