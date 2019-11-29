В Гааге полиция ищёт неизвестного с ножом, ранившего троих покупателей

В Гааге не менее трёх человек пострадали в торговом центре при нападении неизвестного с ножом, сообщила полиция Нидерландов.



Ведётся розыск подозреваемого мужчины в возрасте от 45 до 50 лет. Социальные сети публикуют фотографии автомобилей экстренной помощи на месте происшествия. СМИ напоминают, что 29 ноября - "чёрная пятница" и магазины особенно многолюдны.



О состоянии здоровья пострадавших и причинах, по которым они подверглись нападению, пока не сообщается.



Нападение произошло в магазине Hudson's Bay, расположенном в главном коммерческом районе города, сообщает местная пресса.



На видео, опубликованном в соцсетях, видно как десятки людей бегут по оживлённой торговой улице.



Полиция обратилась к свидетелям преступления с просьбой сообщать любые сведения, относящиеся к личности подозревемого, присылать фото и видео, если кто-то успел заснять происходившие события.

Нападение в Гааге произошло через несколько часов после подобного нападения на Лондонском мосту в британской столице