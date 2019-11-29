В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключённых

В Москве и Санкт-Петербурге у станций метро прошли акции в поддержку политзаключённых. Об этом сообщает "Новая газета".

В Москве ко входу в метро "Автозаводская" вышел директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Адвокат обвиняемого по "московскому делу" Егора Жукова Леонид Соловьев вышел с плакатом к метро "Бауманская". Около той же станции стоял в пикете Дэнни Кулинич, который является свидетелем по "московскому делу". Мать Андрея Баршая, обвиняемого по тому же уголовному делу, стояла у метро "Домодедовской".

В Санкт-Петербурге активисты вышли к станциям метро "Владимирская", "Сенная" и "Площадь Александра Невского".

После летних акций протеста в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и нападении на полицию. По нему были арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.​ Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.