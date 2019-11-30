Замглавы СК Свердловской области задержали по подозрению во взятке

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко. Его обвиняют в получении взятки в 18 миллионов рублей за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

В отношении Бусылко заведено уголовное дело по статье о получении взятки. Вместе с ним был задержан юрист адвокатской палаты Владимирской области, чьё имя не называется. Ему вменяют посредничество во взяточничестве.

Полковник юстиции Михаил Бусылко с 1998 года работал в органах прокуратуры. В 2011 году перешёл на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета по Уральскому федеральному округу. Сообщается, что он неоднократно поощрялся за успешную службу.