Замглавы СК Свердловской области задержали по подозрению во взятке

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко. Его обвиняют в получении взятки в 18 миллионов рублей за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.
В отношении Бусылко заведено уголовное дело по статье о получении взятки. Вместе с ним был задержан юрист адвокатской палаты Владимирской области, чьё имя не называется. Ему вменяют посредничество во взяточничестве.
Полковник юстиции Михаил Бусылко с 1998 года работал в органах прокуратуры. В 2011 году перешёл на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета по Уральскому федеральному округу. Сообщается, что он неоднократно поощрялся за успешную службу.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.