В Сочи задержали главу местного отделения "Альянса врачей"

В Сочи сотрудники полиции задержали главу отделения профсоюза "Альянса врачей" по Краснодарскому краю Юлию Волкову, которая стояла в одиночном пикете "за достойную медицину". Вместе с ней задержали врача Юлию Фрелих, сообщает "Медиазона".

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили участниц акции в том, что у них был не одиночный пикет. Волкову и Фрелих доставили в отдел полиции.

Участники акции стояли с плакатами "Коррупция в медицине — смерть" и "Врач Фрелих мы с тобой". По информации "Альянса врачей", Юлию Фрелих уволили из сочинской больницы №5 после того, как она сообщила о нарушениях в медицинском учреждении.

30 ноября "Альянс врачей" провёл в 16 городах России серию одиночных пикетов под лозунгами "Мы хотим жить" и "за достойную медицину".