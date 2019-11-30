Съезд в Брауншвейге: "Альтернатива для Германии" заявляет об амбициях

На севере Германии в Брауншвейге проходит съезд праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) – крупнейшей оппозиционной партии в бундестаге. Полиция охраняет здание "Фольксваген-центра", 550 делегатов съезда избирают своего лидера. Форум правых радикалов проходит под протестное скандирование политических оппонентов из левых партий, которые прибыли из других федеральных земель.

Открывая съезд, один из основателей партии Александр Гауланд обратился к делегатам: "Как один из сопредседателей партии, я сегодня по-дружески освобождаю место для молодёжи. Целью AдГ на этом этапе Гауланд назвал переход от оппозиции к власти по крайней мере на региональном уровне.



Концерн "Фольксваген" дистанцировался от АдГ. В руководстве концерна считают, что эта партия проводит недопустимую ксенофобскую, националистическую политику. Все логотипы концерна в центре, где проходит съезд АдГ, закрыты щитами.



Открывая съезд, один из основателей партии Александр Гауланд обратился к делегатам: "Как один из сопредседателей партии, я сегодня по-дружески освобождаю место для молодёжи. Целью AдГ на этом этапе Гауланд назвал переход от оппозиции к власти по крайней мере на региональном уровне.



78-летний политик считается объединяющей фигурой правых популистов. Свою кандидатуру он не выставил на избрание, но не исключил участия в борьбе за лидерство, если другие претенденты его не устроят.



Второй сопредседатель депутат Европарламента Йорг Мойтен стремится к переизбранию. О своём намерении возглавить партию заявил и депутат бундестага математик Готфрид Курио, ярый противник иммиграции из Африки и с Ближнего Востока.