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"Экстремистские плакаты" обнаружены в вагоне электропоезда

Плакаты в вагоне электропоезда в Ленинградской области

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В Ленинградской области при осмотре электропоезда на станции "Сиверская" был обнаружен вагон с окнами, завешенными плакатами "экстремистского содержания", сообщили телеканал РЕН ТВ и источники в социальных сетях. На фотографиях, опубликованных на сайтах "Цензору.нет" и "База", видны заголовки текстов: "Взрывы 1999", "Аннексия Крыма", "Беслан 2004".

Плакаты, судя по всему, изготовлены типографским способом и стилизованы под фирменную продукцию РЖД. Полиция разыскивает тех, кто развесил плакаты в пассажирском вагоне.

В транспортном управлении МВД по Северо-Западному округу возбуждено уголовное дело о вандализме.

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