"Мемориал" пытается сохранить память о расстрелянных поляках

Международное общество «Мемориал» заявило об угрозе снятия со здания Тверского медицинского университета двух мемориальных досок полякам, захороненным в Медном, и другим жертвам НКВД в бывшей Калининской области.

По данным общества, прокуратура провела проверку и выяснила, что в решении исполкома Тверского горсовета от 9 сентября 1991 года об установке доски указан неточный адрес Советская, дом 2, вместо дома 4, где закреплена доска. Прокуратура не нашла подтверждений тому, что поляков—узников Осташковского лагеря расстреливали по адресу Советская, 4.

На мемориальном кладбище «Медное» в Тверской области захоронены 6295 поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года по так называемому Катынскому делу. Руководитель польской программы международного общества «Мемориал» Александр Гурьянов ранее сообщал “Ъ”, что поляков расстреливали в здании калининского областного управления НКВД, в котором теперь размещается Тверской медицинский университет. Александр Гурьянов, на основе материалов расследования Главной военной прокуратуры СССР, установил личности 289 поляков в одной из могильных ям на кладбище "Медное", сообщает "КоммерсантЪ"