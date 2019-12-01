15 человек погибли в катастрофе автобуса в Забайкалье

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд замерзшей реки Куэнга. По последним сообщениям агентств, которые ссылаются на медиков и очевидцев, погибли 15 человек, ещё 18 пострадали. Ранее со ссылкой на ГИБДД сообщалось о гибели 10 человек.

Всего в автобусе, по предварительным данным, ехали 43 пассажира и водитель.

По предварительным данным, у автобуса, который ехал из города Сретенск в Читу, лопнуло колесо.

Сообщается, что на место происшествия вылетели вертолёты медицины катастроф, которые должны доставить наиболее тяжело пострадавших в больницы.

Телеграм-канал Baza публикует видео перевернувшегося автобуса. Утверждается, что в нём ещё остаются люди, и спасатели опасаются, что он проломит лёд и уйдёт с людьми под воду.

В экстренных службах региона Сибирь.Реалии сообщили, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками.