"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в центре Лондона, в результате которого в пятницу были убиты два человека. ИГ не привела никаких доказательств, что совершивший нападение 28-летний Усман Хан действительно выполнял её распоряжения.

Усман Хан, ранее судимый по обвинениям, связанным с терроризмом, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Ещё до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Сообщается, что среди них был ранее осуждённый за убийство. Против нападавшего использовали также огнетушитель и полутораметровый рог нарвала. Полиция, прибыв на место происшествия, застрелила Усмана Хана. На его теле был обнаружен муляж пояса со взрывчаткой. Власти охарактеризовали нападение как "террористический инцидент".

В 2012-м Хан был приговорён как минимум к восьми годам тюрьмы за участие в плане взорвать Лондонскую фондовую биржу и построить тренировочный лагерь для террористов на принадлежащем его семье участке в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Однако он вышел на свободу в прошлом году.