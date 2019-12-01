Еврокомиссию впервые в истории возглавила женщина

1 декабря официально приступил к работе новый состав Европейской комисии во главе с представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен. Она стала первой в истории женщиной на посту главы Еврокомиссии.

На посту председателя Совета ЕС - своего рода "президента Евросоюза", впрочем, обладающего ограниченными полномочиями - Дональда Туска сменил бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Еврокомиссия - главный исполнительный орган Евросоюза. Она разрабатывает общеевропейское законодательство, а также следит за тем, как страны ЕС выполняют существующие нормы. Еврокомиссия избрана сроком на 5 лет - до 2024 года. Её состав на прошлой неделе был утверждён Европарламентом. В поддержку нового состава комиссии проголосовали 461 депутатов, против 157. В её состав вошли представители трёх крупнейших европейских партийных объединений - правоцентристы, левоцентристы и либералы. Левые и правые популисты и евроскептики были против, зелёные при голосовании воздержались.

В составе комиссии 27 человек - представители всех стран-членов ЕС кроме Великобритании, которая готовится к выходу из союза. Лондон отказался назначать своего представителя, хотя ЕС его к этому призывал.

Фон дер Ляйен 61 год, она представительница германских христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель. Ранее была министром обороны Германии.​ Она стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как выборы в Европарламент весной этого года не выявили явного победителя. Её первым заместителем стал социалист из Нидерландов Франс Тиммерманс, а внешнеполитическое ведомство возглавил Жозеп Борель, социалист из Испании.